Esra Şaşmaz'dan Çirkin Ördek Yavrusu Masalı

Çirkin Ördek Yavrusu Masalı

Bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde kuluçkalarından yumurta çıkmasını heyecanla bekleyen bir anne ördek varmış. Günler geçmiş, kuluçkaların çatlama zamanı gelmiş ve tüm yumurtalar tek tek çatlayıp yavru ördekler dışarı çıkmış. Sadece kuluçkadaki yumurtanın biri çatlamamış. Çok güzel yavrulara sahip olan anne ördek çatlamayan yumurtasından da güzel bir ördek yavrusunun çıkmasını beklemeye başlamış. Bir süre sonra kalan yumurta da çatlamış. Ancak yumurtadan çıkan yavru güzel değilmiş. Aksine diğerlerinden çirkinmiş.

Anne güzel gördüğü yavrularını kucaklarken çirkin ördek yavrusunu tek başına bırakmış. Çirkin ördek yavrusu buna çok üzülmüş. Kardeşlerinin yanına gitmeye çalışmış ancak kardeşleri de onu sevmemiş. Çirkin olduğu için onunla dalga geçmişler. Annesinden sonra kardeşlerinin de dışladığı çirkin ördek yavrusu buna dayanamamış ve evden kaçmaya karar vermiş.

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Bir gün sabahın erken saatlerinde herkes uyurken evden kaçmış. Maksadı kendisine benzer birilerini bulmak ve çirkin olmadığını ispat etmekmiş. Gittiği yerlerde çok sayıda kuşla karşılaşan ördek hiç birinin kendisine benzemediğini fark etmiş. Kendi gibi birinin olacağına çok inanıyormuş.

Günler sonra çirkin ördeğin yolu bir göle düşmüş. Bu gölde yaban ördekleri yüzüyormuş. Çirkin ördek yavrusu yaban ördeklerini izlemeye başlamış. Derken birden bir avcı çıkmış ve gölde bulunan yaban ördeklerini kovalamaya başlamış. Bu olay çirkin yavruyu çok korkutmuş. Ancak avcının köpeği ördek yavrusunu fark etmiş ve ördeğin çirkinliğinden korkarak kaçmış. Köpek de kendisinden korkunca çirkin ördek yavrusu yıkılmış, çok üzülmüş ancak yine de pes etmemiş.

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Umudu iyice tükenmeye başlayan çirkin ördek yavrusu bir göle ulaşmış ve buradaki kuşların kendisine benzeyip benzemediğini incelemeye başlamış. Kuşların arasında kuğu isimli kuş onun dikkatini çekmiş ve incelemeye başlamış. Kuğuyu izlerken çok susayan çirkin ördek yavrusu su içmek için göle yaklaşmış ve göldeki resmini görmüş. Kendini görünce izlediği kuğuya çok benzediğini fark etmiş. Ailesine kuğu olduğu için benzemediğini anlamış. Kuğu olduğunu anlayınca göldeki diğer kuğuların yanına gitmiş ve kendi gibi olan kuğularla birlikte mutlu mesut yaşamış. Çirkin ördek yavrusu masalı da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.