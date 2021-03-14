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Esra Şaşmaz'dan Pinokyo masalı

İtalyan yazar Carlo Collodi'nin 1881 yılında yazdığı Pinokyo'nun Serüvenleri adlı çocuk kitabının baş karakteri olan ve daha sonra kitabın değişik türde yapıtlara uyarlanmasıyla pek çok film, animasyon film, tiyatro oyunu, televizyon filminin kahramanı olan Pinokyo, bir marangoz olan Gepetto Usta'nın sihirli bir odundan yaptığı, gerçek bir oğlan çocuğuna dönüşen ve yalan söyledikçe burnu uzayan oyuncak kukladır.

Esra Şaşmaz'dan Pinokyo masalı

Pinokyo

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan ihtiyar ve yoksul bir marangoz varmış. Geçimini kukla yaparak sağlıyormuş ve hep bir çocuğunun olmasını istermiş. Bir gün ormana gitmiş ve kukla yapmak için kütük aramaya başlamış. Yerde tam istediği gibi bir kütük bulmuş.

Kütüğü alıp atölyesine götürmüş. Kötüğü oymaya başlamış. Oydukça kütükten sesler çıkıyormuş. Gepetto usta sesin nereden geldiğini anlayamamış. Kütüğü oydukça yavaş yavaş şekillenmeye, kafası, kolları, ayakları belirginleşmeye başlamış. Kukla bittiğinde onu sandalyenin üzerine koymuş. Yerleri süpürmeye başlamış ve o sırada kukla konuşmuş, hareket etmiş. Gepetto usta gördüklerine İnanamıyormuş. Artık onun da bir çocuğu olduğu için çok sevinmiş. Oğluyla çok güzel vakit geçirmeye başlamış.

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Aradan çok uzuuuuun yıllar geçmiş ve oğlunun okul çağı gelmiş ama Gepetto ustanın çocuğunu okula gönderecek parası yokmuş. Bunun için üstündeki montunu satmış ve parayı çocuğuna vermiş. Bu para ile defter kalem alıp okula gitmesini istemiş. Pinokyo yolda şarkı söyleye söyleye okula doğru gidiyormuş. İnsanlara bakıyor, etrafı inceliyormuş.

Pinokyo ileride bir kalabalık insan topluluğu görmüş ve orada kocaman bir çadır kuruluymuş, Pinokyo içinde ne olduğunu merak etmiş. Kalabalığın arasından sıyrılıp çadırın girişine gelmiş ve kapıda duran görevli eğer paran yoksa buraya giremezsin demiş. Pinokyo babasının verdiği parayı hatırlamış ve tüm parasını adama vermiş.

Sahnede iki tane kukla dans ediyormuş. Onları gören Pinokyo bunlar da benim gibi tahtadan deyip yanlarina gitmiş ve onlarla birlikte dans etmiş. Seyirciler de Pinokyo'ya kızıyorlarmış, "çekil oradan göremiyoruz" diyorlarmış. Kuklaları yukarıdan oynatan adam "ne güzel bir tahtadan kukla" demiş ipsiz hareket edebiliyor. Bu bana çok para kazandıracak diye düşünmüş.

Gösteri bittiğinde Pinokyo'yu yakalamış ve kafese hapsetmiş. Pinokyo babasının sözünü dinlemediği için çok pişman olmuş. Ağlamış. Pinokyo’nun pişman olduğunu gören bir peri ortaya çıkıvermiş. Peri, Pinokyo pişman olduğu için ona yardım etmiş "seni buradan çıkaracağım ama okuluna gideceksin" demiş. Pinokyo’nun hiç parası kalmamış, Peri ona paralarını geri vermiş. Pinokyo çok sevinmiş. Tekrar okula doğru şarkı söyleye söyleye gidiyormuş.

Yol kenarında duran tilki ve kedi Pinokyo’yu görünce ona bir oyun oynayıp parasını almak istemişler. Pinokyo böyle şarkı söyleye söyleye nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Pinokyo da "okula gidiyorum" demiş. Ama önce kırtasiyeden kalem ve defter alacağım demiş. Tilki de peki paran var mı diye sormuş. Pinokyo da babasının verdiği parayı göstermiş. Parayı gören tilki, Pinokyoya eğer parayı bize verirsen paranı sihirli toprağa ekeriz ve para ağacın olur ne zaman para lazım olursa ağaçtan koparabilirsin demiş.

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Pinokyo da kolay yoldan para kazanmak için kabul etmiş ve bütün parasını tilkiye vermiş. Tilki ile kedi gidince Peri ortaya çıkıvermiş. Pinokyoya okula gidip gitmediğini sormuş ama eğer yalan söylersen seni cezalandırırım demiş. Aslında Peri gerçeği biliyormuş. Pinokyo tabiki okula gittim, kırtasiyeden de kalem ve defter aldım demiş. Yalan söyleyen Pinokyo’nun burnu uzayıvermiş.

Peri sordukça Pinokyo yalan söylüyormuş ve burnu bir metreden fazla uzamış. En sonunda Pinokyo gerçeği anlatmış. Peride Pinokyo’nun burnunu eski haline getirivermiş. Pinokyo’nun pişman olduğunu gören Peri ona parasını tekrar geri vermiş ve okula gitmesini söylemiş. Pinokyo okula doğru giderken sirkten kaçtığı adamı karşısına çıkıvermiş. Adam Pinokyoyu yakalamış ve ona kızgın olduğu için onu denize atmış. Pinokyo tahta olduğu için batmamış ve yüzmüş. Bu çok hoşuna gitmiş, derken büyük bir balina onu yutuvermiş. Balinanın midesinde çaresizce kalakalmış.

Gepetto usta Pinokyoyu çok merak ediyormuş. Pinokyo günlerce eve gelmeyince onu aramaya çıkmış. Deniz kıyısında onu gören balıkçılar Gepetto ustaya teknesini vermişler ve Pinokyo’nun denize düştüğünü söyledikleri için onu denizde aramaya başlamış. Birden teknesi batmış ve Gepetto usta yaşlı olduğundan ve yüzme bilmediği için suya batıvermiş.

O sırada Pinokyoyu yutan dev balina Gepetto ustayıda yutmuş. Balinanın içinde ağlayan Pinokyoyu gören Gepetto usta oğluna sarılmış ve o sırada Peri tekrar gelmiş. Pinokyo’nun pişman olduğunu gören peri onları kurtarıp karaya çıkarmış ve bundan sonra Pinokyo hiç yalan söylememiş.

Gepetto usta ile Pinokya artık çok mutlularmış. Pinokyo her gün okula gidip geliyormuş. Bir gün Pinokyo uyurken Peri onu gerçek bir insan yapmış. Pinokyo uyandığında gerçek insan olduğunu görmüş ve hemen babasının yanına gidip bak baba ben Gerçek insan oldum demiş. Babası gerçek bir çocuğu olduğu için çok mutlu olmuş ve ömür boyu ikisi birlikte mutlu yaşamışlar.

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