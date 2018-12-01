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Sönmezer, "Kadına şiddet bu kadar yaygınken herkesin spor yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar sözlü tacize uğradım ama fiziksel bir tacize uğramam mümkün değil. Buna niyetlenecek kişi 45 gün rapor alır. Buradan uyarıyım" diye konuştu.