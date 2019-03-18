- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Antalya'da önce ağabeyinden, sonra da kadavradan böbrek nakli yapılan, hastalığı süresince yaşam mücadelesini bırakmayan Eşref öğretmen, seramik ve resim sanatını öğrettiği özel çocuklarla geleceğe umutla bakıyor.
14 YAŞINDAYKEN BÖBREK YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULDU
Eşref Bulut'a henüz 14 yaşındayken rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyaliz tedavisi süren Bulut, eğitim hayatını hiç aksatmadı.
Ağabeyi Muhammet'den 2000'de alınan böbreğin nakledilmesiyle rahatlayan Bulut, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden 2008'de mezun oldu.
Nakledilen böbreğin artık çalışmadığını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde yüksek lisans yaparken öğrenen Bulut, aynı hastanede tekrar diyaliz tedavisi almaya başladı.
Sağlık Bakanlığı Engelli Memurluk Sınavı'nı kazanan Bulut, tedavisinin sürdüğü hastaneye memur olarak atandı.
Hem çalışıp hem de tedavisini düzenli yaptıran Bulut, 2016'da kadavradan nakille ikinci kez hayata tutundu.
Hep öğretmen olmak isteyen Bulut, 2018'de girdiği KPSS ile hayaline kavuştu. Azmiyle "mutluluğunun resmini" çizen 38 yaşındaki Eşref öğretmen, şimdi özel çocuklara seramik ve resim öğretmenin sevincini yaşıyor.
"DUYARLI İNSANLAR SAYESİNDE HAYALLER YARIM KALMAYACAK"
Bulut, çok başarılı ve mutlu bir çocukluk yaşarken böbrek yetmezliği teşhisinin konulmasıyla kısa süreli de olsa karamsarlığa düştüğünü söyledi.
Böbrek tedavisi gördüğü süreçte çok zorluk yaşadığını ifade eden Bulut, bir süre sonra karamsarlığı bir kenara bırakıp hayata daha sıkı sarılmaya karar verdiğini dile getirdi.
Çevresiyle düzgün iletişim kurduğunu, hayata pozitif bakmaya çalıştığını anlatan Bulut, şöyle devam etti: "İki kez böbrek nakli beklemek kolay değil. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama sağlığınız el vermiyor. Tüm bunlara karşı yapabileceğiz tek şey olumlu düşünmek. Okumak, çalışmak istiyordum. Hayalime tedavi gördüğüm hastanede kavuştum. Sıfırdan zirveye çıktım diyebilirim. Çok mutluyum. Başıma ne gelirse gelsin hayata mutlu bakmayı biliyorum. Bir çiçek, arının uçuşu veya dağlara bakmak bana yetiyor. Şimdi her şeye şükrediyorum."
"DUYGUSU TARİF EDİLEMEZ"
Özel çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Bulut, "Çocukluktan beri resim öğretmeni olmak istiyordum, hayalim çok zorlu bir süreç sonrasında gerçekleşti. Duygusu tarif edilemez. Huzur içinde mesleğimi yapıyorum. Öğrencilerin saf, tertemiz sevgileriyle buluşmak bambaşka bir duygu" dedi.
Hayata tutunmasını sağlayan başta ağabeyi, yakınlarının organlarını bağışlayanlar ve doktorlar olmak üzere herkese teşekkür ettiğini belirten Bulut, organ nakli konusunda duyarlı olunması halinde kendisi gibi hastaların hayalinin yarım kalmayacağını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.