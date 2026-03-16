        Haberler Bilgi Yaşam Estağfirullah el azîm ve etûbü ileyh Türkçe anlamı ve okunuşu: Kadir Gecesi’nde okunacak Estağfirullah duası kaç kez ve nasıl okunur?

        Estağfirullah duası nasıl okunur? Estağfirullah el azîm ve etûbü ileyh Türkçe anlamı ve okunuşu

        Kadir Gecesi'ne saatler kala bu mübarek gecede okunacak dualar araştırılıyor. Müslümanlar bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu geceyi, bolca dua ve tövbe ederek geçirmek istiyor. Tövbe dualarından biri olan "Estağfirullah el azîm ve etûbü ileyh" anlamı ve okunuşu merak ediliyor. İşte Estağfirullah duası Türkçe anlamı, nasıl okunduğu ve faziletleri haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 00:37 Güncelleme:
        1

        Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Bu mübarek gecede Allah’ın rahmeti ve mağfireti sonsuz olur, tövbe kapıları tüm müminlere sonuna kadar açılır. İslam dünyasının mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesini dua ve tövbe ederek değerlendirmek isteyen Müslümanlar, “Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh” duasını araştırıyor. Peki, Estağfirullah duası nasıl ve kaç kez okunur, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        ESTAĞFİRULLAH DUASI NEDİR?

        “Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh” duası, Allah’tan bağışlanma dilemek ve O’na tövbe etmek için okunur. “Estağfirullah” kısmı günahlardan af dilemek, “el-Azîm” Allah’ın yüceliğini ifade etmek, “ve etûbü ileyh” ise O’na dönerek tövbe etmek anlamına gelir.

        Bu dua, kişinin kalbini temizler, günahlardan arınmasına vesile olur ve Allah’a yakınlaşmasını sağlar. Özellikle Kadir Gecesi’nde okunması büyük sevap kazandırır ve yapılan istiğfar kat kat değer kazanır.

        3

        ESTAĞFİRULLAH DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

        "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el hayyel kayyûme ve etübü ileyh"

        "Azamet sahibi, kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her şeyin kaynağı olan Allah’tan af diler ve O’na tövbe ederim"

        4

        ESTAĞFİRULLAH DUASI KAÇ KEZ OKUNMALI?

        “Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh” duası, tövbe etmek için en güzel zikirlerden biridir. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu için bu dua özellikle önem kazanır. Bu duanın okunmasında belirli bir sayı zorunluluğu yoktur; önemli olan samimiyetle, içtenlikle ve kalpten tövbe ederek okunmasıdır. Bazı alimler yüzlerce kez veya gece boyunca istedikleri kadar tekrar edilmesini tavsiye eder, çünkü Kadir Gecesi ibadet ve duaların en çok kabul edildiği zamanlardan biridir. Böylece kişi, hem günahlarından arınır hem de Allah’a yakınlık ve huzur kazanır.

