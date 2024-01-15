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        Haberler Sağlık "Estetik kaygılarla boy uzatmak yürüyüşü bozabilir" uyarısı

        "Estetik kaygılarla boy uzatmak yürüyüşü bozabilir" uyarısı

        Zorunluluk dışında yapılacak boy uzatma ameliyatlarının enfeksiyondan kalıcı yürüme problemlerine kadar pek çok risk taşıdığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:04
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        Boy uzatma ameliyatı uyarısı: Bir daha yürüyemeyebilir
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        Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Gazi Huri, boy uzatma operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

        Sosyal medya kullanımının yaşamın içinde çok fazla yer almasıyla birlikte insanlarda "mükemmel olma" arzusunun geliştiğini ancak bunun kimi zaman sağlığı tehdit eder bir duruma dönüştüğünü ifade eden Huri, şöyle konuştu: "Buna 'Instagram sendromu' diyoruz. Bu durum, paylaşımlardaki fotoğraflarda yer alan filtreleri kişinin kendine uygulayarak, hekimden bunu istemesi olarak tanımlanıyor. Bu şekilde hekimlere başvurular arttı. Son zamanlarda bu durum, ortopedi alanında da boy uzatmaya ilişkin olmaya başladı."

        DSÖ'NÜN BOY UZATMA KRİTERLERİ

        Huri, kişinin keyfine bağlı bir şekilde boy uzatma operasyonlarının yapılmasının sağlık açısından uygun olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Dünya Sağlık Örgütü'nün boy uzatma gerekliliği için belirlenen kriter, 1,40-1,50 metreden daha kısa olan insanları kapsamaktadır. Bu kişiler, toplu taşıma araçlarına binmekte, lavaboya ulaşmakta, masa veya sandalye kullanımı gibi gündelik işlerde sıkıntı yaşayabilecek boyda olduğu için, ortopedistler olarak bu kişiler için kemik uzatma ameliyatları yapabiliyoruz.

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        Ancak unutulmamalı ki bu ameliyatlar, öyle masum ameliyatlar değil. Standart olarak bir kemiği uzatmak için bir ilaç alınmıyor. Bunun için kontrollü bir kırık meydana getiriliyor ve bu kemik yavaş yavaş ayrılıyor ve ayrılan bölgeden tekrar kaynaması sağlanıyor."

        "KİŞİ BİR DAHA YÜRÜYEMEYEBİLİR"

        Kemik uzatmanın farklı teknikleri olduğunu belirten Huri, "Tekniklerin hangisi olursa olsun hiçbiri az riskli değil, hepsinde çok ciddi riskler mevcut" uyarısında bulundu.

        Huri, boy uzatmanın dizin altından ya da üstünden olabildiğini aktararak, şu bilgileri verdi: "Bu tekniklere göre dizin yeri değişecek. Dışarıdan bir uygulama yapıldığında da dışarıdan kemik içine yerleştirilen teller olduğunda çok ciddi enfeksiyon gelişme riski söz konusu.

        Kemikte kırık oluşturularak, ayrıştırıldığından tekrar kaynamama riski mevcut. Dizin altından bir uzatma yapıldığında, uzatılan bölgenin üstündeki diz eklemi ya da altındaki ayak bileği ekleminde sorunlar yaşanabiliyor. Uzatılan kemik dışında tendonlar, sinirler, damarlar, kaslar da uzatılıyor. Bunların hepsi bir risk. Öyle ki kalıcı hasar da söz konusu olabilir ve kişinin normal yürümesi bozulabilir."

        Belirlenen boy kriterlerinin altında olmayanların bu tür uygulamalardan kaçınması gerektiğine işaret eden Huri, "Boy uzatma ameliyatları, kişi 1,40-1,50 metrenin altında ya da bir bacağı diğerinden kısa değilse, bir kaza sonucu kemik kaybına bağlı deformasyon yoksa kozmetik ve estetik amaçlı yapılmamalı." dedi.

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