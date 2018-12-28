Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü ismi buluşturan kutlamaya Banu Zorlu, Sinem Yıldırım, Esra Sönmezer, Arzu Kunt, Kardelen Acar gibi tanınmış isimlerin yanı sıra Şebnem Demir’in yakın dostları katıldı.

Dostlarıyla birlikte doğum günü pastasını kesen Demir, daha sonra tebrikleri kabul etti. Erken saatlerde başlayan çalgılı-türkülü kutlama gece geç saatlere kadar sürdü.

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