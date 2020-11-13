Etin daha kolay pişmesi ve lezzetli olması için yapılan işleme marine denir. Buzdolabında marine işlemi gerçekleştirilir. Marine ettiğiniz etlerin pişme süreleri de daha kısa olur.
Et Marinesi İçin Gereken Malzemeler:
3 dilim et
1 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
Süt etlerin üzerini örtecek kadar)
1 yemek kaşığı sirke
İsteğe göre soya sosu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Kekik
Et Marinesi Yapılışı:
Eti marine etmenin amacı yumuşatmaktır. Bu işlem etin kolay pişmesini ve daha lezzetli olmasını sağlar.
3 dilim eti marine etmek için güzelce yıkayın.
Eti yayarak bir tencereye koyun.
Üzerine süt, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke ekleyin.
Daha sonra ince kıyılmış soğan, sarımsak, istediğiniz baharatlardan da ekleyerek bu karışımı ete iyice yedirin.
Tencerenin kapağını kapatıp en az 2 saat en çok 1 gün dinlendirin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Bu sosla hazırladığınız karışıma marine denir. Et bu sos içinde 2 ila 24 saat arasında dinlendirilir. Marine işlemi kesinlikle buzdolabında yapılmalıdır.
Hazırladığınız etleri kızartabilir, fırına verebilir ya da yapacağınız bir yemek de kullanabilirsiniz.
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