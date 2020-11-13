Etin daha kolay pişmesi ve lezzetli olması için yapılan işleme marine denir. Buzdolabında marine işlemi gerçekleştirilir. Marine ettiğiniz etlerin pişme süreleri de daha kısa olur.

Et Marinesi İçin Gereken Malzemeler:

3 dilim et

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

Süt etlerin üzerini örtecek kadar)

1 yemek kaşığı sirke

İsteğe göre soya sosu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Kekik

Et Marinesi Yapılışı:

Eti marine etmenin amacı yumuşatmaktır. Bu işlem etin kolay pişmesini ve daha lezzetli olmasını sağlar.

3 dilim eti marine etmek için güzelce yıkayın.

Eti yayarak bir tencereye koyun.

Üzerine süt, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke ekleyin.

Daha sonra ince kıyılmış soğan, sarımsak, istediğiniz baharatlardan da ekleyerek bu karışımı ete iyice yedirin.

Tencerenin kapağını kapatıp en az 2 saat en çok 1 gün dinlendirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bu sosla hazırladığınız karışıma marine denir. Et bu sos içinde 2 ila 24 saat arasında dinlendirilir. Marine işlemi kesinlikle buzdolabında yapılmalıdır.

Hazırladığınız etleri kızartabilir, fırına verebilir ya da yapacağınız bir yemek de kullanabilirsiniz.