Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı.

Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: