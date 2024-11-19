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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama - Alışveriş Haberleri

        Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama

        Et ve Süt Kurumu (ESK), mevcut stokların piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu ve kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:16
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        Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama
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        Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı.

        Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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