Elazığ’ın Safran Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evin penceresinde dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ İHA'da yer alan habere göre çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, hayvanı cep telefonu ile görüntüledi. Etçil çekirge bir süre sonra gözden kayboldu.