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Piyasa değeri bakımından ikin ci kripto para olan Ethereum'daki yükseliş devam ediyor. Ethereum son 24 saatte yüzde 0.7 değer kazandı. Böylece 2.797 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.

Ethereum'un dolar bazında haftalık yükselişi yüzde 26'yı aştı. Ethereum bunsan sadece 1 yıl önce 215, 2021 başında ise 734 dolar seviyesindeydi. Yani yıllık yükselişi yüzde 1200'ü, 2021'deki yükselişi ise yüzde 281'i buldu.

Ethereum'un bu haftaki çıkışına Avrupa Yatırım Bankası'nın Ethereum blockchain ağı üzerinden dijital tahvil satmayı planladığına dair haberler etkili oldu.

BITCOIN 55.000 DOLARIN ALTINDA

Bu arada çarşamba günü 56.000 doların üzerini gören Bitcoin günlük yüzde 0ç4 düşüşle, bugün 54.730 dolara geriledi. Bitcoin son 1 haftada yüzde 10.8 değer kazandı.

Ethereum'un Bitcoin'den daha iyi bir performans göstermesinin etkisiyle, Bitcoin'in toplam piyasadaki payı yüzde 47.8 ile yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.