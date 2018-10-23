İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırları içindeki Etiler Nispetiye Caddesi üzerindeki bir huzurevinde bugün saat 12.00 sıralarında acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Kamile Akyüz yaşadığı dairenin balkonuna çıktı. Burada bir süre hava alan yaşlı kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle 5. katın balkonundan düşerek yere çakıldı. Düşme sonrası talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından huzurevi yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI HÜZÜNLE İZLEDİ

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de, cenazenin çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar ve huzurevinde yaşayanlar ise uzun süre çalışmaları izledi. Yaşlı kadının düştükten sonra ayağından çıkarak etrafa savrulan terliği ise yürekleri burktu. Olay yeri inceleme ekiplerinin uzun süre inceleme yaptığı yaşlı kadının cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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