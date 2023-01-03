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Etiyopya'da tanıştılar, Karpuzlu'da evlendiler

Aydınlı Orhan Söndürmez, imamlık yapmak için gittiği Etiyopya'da tanıştığı Aişe Ogeta ile Karpuzlu'da gerçekleştirilen tören ile dünyaevine girdi

Etiyopya'da tanıştılar, Karpuzlu'da evlendiler
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İHA

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinden olan Orhan Söndürmez bir süre önce Etiyopya'ya gitti.

Memleketinden uzakta imamlık yapmaya başlayan Söndürmez, burada Aişe Ogeta ile tanışarak arkadaş oldu.

İkilinin arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. Evlilik kararı alan Söndürmez ve Ogeta düğün için Aydın'ın Karpuzlu ilçesini tercih etti.

Damat Söndürmez'in baba ocağına gelen genç çift burada akrabaları ve dostlarının katılımıyla düğün yaparak hayatlarını birleştirdi.

ETİYOPYA'DA YAŞAYACAKLAR

Damat imam Orhan Söndürmez, "Ailemden kilometrelerce uzaklıkta görev yaparken Aişe ile tanıştım. Arkadaşlığımız bir süre sonra boyut değiştirdi ve evlilik kararı aldık. Benim için Karpuzlu'ya geldi ve düğünümüzü yaptık. Çok mutluyum ve eşimi de çok seviyorum" dedi.

Bir ömür boyu birlikte olmak için birbirlerine söz verip hayatlarının en önemli imzasını nikah defterine atan Söndürmez ve Ogeta'nın Etiyopya yaşayacağı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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