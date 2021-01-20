Etli Barbunya Yemeği Nasıl Yapılır?

Barbunya hem etli hem de zeytinyağlı olarak yapılan ve severek tüketilen bir yemektir. Zeytinyağlı barbunya daha hafif olması açısından çok daha fazla tercih edilir. Ancak etli barbunya da özellikle fasulye tadında sıcak bir yemek istendiğinde yapılabilir lezzetli bir yemek olmaktadır.

Etli Barbunya Yemeği Tarifi Malzemeleri:

1 kilo taze barbunya(taneleri ayıklanınca nerdeyse yarıya düşüyor)

250 gram kuşbaşı et

1 kuru soğan

2 tane havuç

4 diş sarımsak

2 domates

1 yemek kaşığı salça

Pul biber ve tuz

2 yemek kaşığı zeytin yağı

Etli Barbunya Yemeği Tarifi Hazırlanması:

SÜTLÜ BARBUNYA ÇORBASI