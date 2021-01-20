Etli Barbunya Yemeği Nasıl Yapılır?
Barbunya hem etli hem de zeytinyağlı olarak yapılan ve severek tüketilen bir yemektir. Zeytinyağlı barbunya daha hafif olması açısından çok daha fazla tercih edilir. Ancak etli barbunya da özellikle fasulye tadında sıcak bir yemek istendiğinde yapılabilir lezzetli bir yemek olmaktadır.
Etli Barbunya Yemeği Tarifi Malzemeleri:
- 1 kilo taze barbunya(taneleri ayıklanınca nerdeyse yarıya düşüyor)
- 250 gram kuşbaşı et
- 1 kuru soğan
- 2 tane havuç
- 4 diş sarımsak
- 2 domates
- 1 yemek kaşığı salça
- Pul biber ve tuz
- 2 yemek kaşığı zeytin yağı
Etli Barbunya Yemeği Tarifi Hazırlanması:
- Taze barbunya kuru barbunyadan daha çabuk pişer o nedenle haşlanmasına gerek yoktur.
- Bir tencereye zeytinyağı eklenir ve doğranmış soğan sotelenir içerisine kuşbaşı et eklenir ve et iyice kavrulur ve biraz pişmeye bırakılır.
- Sonra küp küp doğranan havuçlar ve soyulmuş 4 diş sarımsak eklenir ve iyice sotelenir.
- Bu arada salça da ilave edilerek salça kokusu gidene kadar karıştırılarak sotelenmeye devam edilir.
- Domatesin kabukları soyulur ve doğrandıktan sonra eklenir ve üzerine barbunyalar da konularak bir müddet bu şekilde kavrulur.
- Sonra kısık ateşte pişirilir ve pişmesine yakın tuz ve pul biber eklenir, piştikten sonra ocaktan alınır.
- Üzeri maydanoz ile süslenerek servise hazır hale getirilir.
- Afiyet olsun.
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