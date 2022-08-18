Etlik Şehir Hastanesi ne zaman açılacak 2022? Ankara Şehir Hastanesi açılışı için geri sayım başladı! Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Ankara'nın farklı bölgelerinde yer alan 6 hastanenin taşınarak tek bir hastanede yer alacak. Bu nedenle Etlik Şehir Hastanesi'nin açılış tarihi Ankaralılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Ankara Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor, son durum ne? İşte detaylar...

ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Dev bir sağlık kompleksi olarak planlanan hastanede medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgelerde yer alacak. 3 bin 624 yatak kapasitesi ile hizmet verecek olan dev sağlık üssü 125 ameliyathane sayısı ve 697 yoğun bakım yatak sayısına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklamada Ankara'daki ikinci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin gelecek ayın sonuna yetişeceğini, Etlik Şehir Hastanesi'nin açılması ile birlikte Ankara'daki şehir hastanesi sayısının ikiye çıkarılacağını söyledi. Etlik Şehir Hastanesi Eylül ayının sonunda açılacak ve Ankara'da hizmet vermeye başlayan 2. şehir hastanesi olacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ETLİK ŞEHİR HASTANESİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Açılış müjdesini Sn. Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3.724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.