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Etna Yanardağı'nda patlama! Etna Yanardağı nerede, yüksekliği ne? Etna en son ne zaman patladı?

Geçtiğimiz haftalarda Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlama sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Dünyanın en büyük yanardağlarından biri olan Etna Yanardağ'ın bir patlama haberi daha geldi. Peki, Etna Yanardağı nerede? Etna yanardağı patlaması son durum nedir? Etna Yanardağı daha önce ne zaman patladı?

Etna Yanardağı'nda patlama! Etna Yanardağı nerede, yüksekliği ne? Etna en son ne zaman patladı?

Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olarak da bilinen Etna Yanardağı patlama haberi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Etna Yanardağı araştırılıyor. Etna Yanardağı nerede? Etna yanardağı patlaması son durum nedir? Etna Yanardağı daha önce ne zaman patladı?

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağdır.

ETNA YANARDAĞI YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?

Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna Yanardağı'nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.

Etna Yanardağı, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.

ETNA YANARDAĞI PATLAMASI SON DURUM NEDİR?

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Etna yanardağının güneydoğu kraterinde bugün öğleden sonra yerel saatle 16.30 civarında başlayan bir dizi şiddetli volkanik patlama yaşandı ve buna bağlı olarak lav akışı gözlendi.

Etna'daki patlamalar neticesinde oluşan yoğun duman ve kül bulutları, hava trafiğinin de aksamasına yol açtı. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durduruldu.

Dağın güneydoğu kraterindeki patlamalarda oluşan kül ve duman yoğunluğunun 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

ETNA YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Geçtiğimiz Ocak ayında da bir patlamanın meydana geldiği Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

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