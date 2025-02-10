Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede? Etna Yanardağı haritadaki yeri

ETNA YANARDAĞI HAKKINDA

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olma özelliğine sahip. Şu anki yüksekliği 3.357 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişiyor. 1190 kilometre kare alan kaplarken, taban çevresi 140 km'ye kadar varıyor. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadar. Yanardağ, 2013'te Dünya Mirası ilan edildi.