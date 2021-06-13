İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Miraç'a çıktığı gece ortaya çıktığına inanılan Ettehıyyatü duası araştırılıyor. Tahiyyat duası olarak da bilinen Ettehıyyatü duasının anlamı, fazileti ve okunuşlarını haberimizde bulabilirisiniz...

ETTEHIYYATÜ DUASI OKUNUŞU NASIL?

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât / Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü / ve rahmetullâhi ve berakâtüh / Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn / Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh / ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ETTEHIYYATÜ DUASI MEALİ

Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu ve Resûlüdür.

ETTEHIYYATÜ DUASI KURAN'DA VAR MI?

Hz. Muhammed'in hadisleriyle müjdelenen Ettehıyyatü duası namazlarda her iki rekattan sonra oturulduğunda okunuyor. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan Ettehıyyatü duasının Miraç gecesi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Allah (C.C.) ile sohbetinin sonucunda ortaya çıktığına inanılıyor.

ETTEHIYATÜ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. Bu nedenle de tüm namaz kılan kişilerin bilmesi gereken bir duadır. Hadi kaynaklarına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" buyurmuştur