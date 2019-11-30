EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Takımımızın rakipleri bugün belli oluyor. Destansı bir performansla EURO 2020 biletini cebine koyan ay-yıldızlılar, rakiplerini beklemeye başladı. Peki EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada olacak? İşte haberin detayları...
EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Kura çekimi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA OLACAK?
Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.
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