EURO 2020 maç takvimi açıklandı. 12 ayrı ülkede gerçekleşecek olan EURO 2020'ye İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan ev sahipliği yapacak. İşte millilerimizin rakipleri ve maç takvimi...
EURO 2020 TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran 22:00 Türkiye - İtalya
12 Haziran 16:00 Galler - İsviçre
16 Haziran 19:00 Türkiye - Galler
16 Haziran 22:00 İtalya - İsviçre
20 Haziran 19:00 İsviçre - Türkiye
20 Haziran 19:00 İtalya - Galler
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