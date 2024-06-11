EURO 2024 A Grubu: Macaristan'ı tanıyalım!

Orta Avrupa ülkesi, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'te sahne alacak 24 takımdan biri olacak.

Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde daha önce 4 kez yer alan Macaristan, iki kez yarı final oynama başarısı gösterdi. İlk katıldığı 1964 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Macaristan, 1972'deki turnuvada dördüncülük ünvanını aldı.

Sonrasındaki 44 yılda dev organizasyona katılamayan Macaristan, hasretini 2016'da dindirdi. Bu şampiyonada son 16 turuna yükselen Macaristan, son olarak EURO 2020'de mücadele etti. Macarlar, son şampiyonada grup aşamasını geçemedi.

EURO 2024, bir döneme damga vuran Macar futbolunun beşinci Avrupa Şampiyonası olacak.

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ELEMELERİ NAMAĞLUP TAMAMLANDI Macaristan, EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmedi. Elemelerde G Grubu'nda yer alan Macaristan; Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamladı. Macaristan'ın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle: Macaristan-Bulgaristan: 3-0 Karadağ-Macaristan: 0-0 Macaristan-Litvanya: 2-0 Sırbistan-Macaristan: 1-2 Macaristan-Sırbistan: 2-1 Litvanya-Macaristan: 2-2 Bulgaristan-Macaristan: 2-2 Macaristan-Karadağ: 3-1 Takımlar O G B M A Y Av. P 1. Macaristan 8 5 3 16 7 9 18 2. Sırbistan 8 4 2 2 15 9 6 14 3. Karadağ 8 3 2 3 9 11 -2 11 4. Litvanya 8 1 3 4 8 14 -6 6 5. Bulgaristan 8 4 4 7 14 -7 4