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EURO 2024 yolunda muhtemel rakiplerimiz kim? İşte Euro 2024 kura çekimi detayları...

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi hakkında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverlerin araştırdığı EURO 2024 kura çekimi hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • Euro 2024 elemeleri kura çekimi ne zaman? Euro 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 kura çekimi CANLI İZLE

    EURO 2024 kura çekimi için son saatler... A Milli Futbol Takımı'mızın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası için bugün kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtları...
  • Euro 2024 elemeleri kura çekimi ne zaman? Euro 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 kura çekimi CANLI İZLE

    EURO 2024 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

    Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan EURO 2024 Elemeleri kura çekimi, 9 Ekim Pazar günü saat 13.00'da gerçekleşecek.
  • Euro 2024 elemeleri kura çekimi ne zaman? Euro 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 kura çekimi CANLI İZLE

    EURO 2024 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ  HANGİ KANALDA?

    Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 Elemeleri kura çekimi, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

    TRT SPOR CANLI İZLE
  • Euro 2024 elemeleri kura çekimi ne zaman? Euro 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 kura çekimi CANLI İZLE

    EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Kura çekiminde 4. torbada yer alan Türkiye'nin muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

    Gürcistan

    Yunanistan

    Kazakistan

    Lüksemburg

    Azerbaycan

    Kosova

    Bulgaristan

    Faroe Adaları

    Kuzey Makedonya
  • Euro 2024 elemeleri kura çekimi ne zaman? Euro 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 kura çekimi CANLI İZLE

    ELEME MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    23-25 Mart 2023 tarihinde başlayacak olan eleme maçları, 19-21 Kasım tarihinde son bulacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

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