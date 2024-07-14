EURO 2024 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden 24 takım 9.25 € katılım ücreti alacak. Takımlar her galibiyet durumunda 1 milyon € alırken beraberlikte ise 500.000 € kazanacak.

Son 16 turuna kalan 16 takım 1.5 milyon € ödülün sahibi olurken çeyrek finale yükselen takım 2.5 milyon € alacak.

Yarı finale yükselen Hollanda, İngiltere, İspanya, Fransa gibi takımlara yarı finale çıkma hakkı olarak 4 milyon € ödenecek.

2024 yılında Avrupa Şampiyonu olan takıma ek olarak 8 milyon € ödenirken ikinci takım ise 5 milyon euro ödeme alacak.