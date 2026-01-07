Habertürk
        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2 oldu

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 2 seviyesine geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:07
        Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2
        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2'ye indi. Enflasyon, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

        Piyasa beklentisi de enflasyonun aralıkta yıllık bazda yüzde 2 olacağı yönündeydi.

        Euro Bölgesi'nde aralıkta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde belirlendi.

        Euro Bölgesi'nde aralıkta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 1,9 geriledi.

        Enflasyon aralıkta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 3 seviyesinde ölçüldü.​​​​​​​

        Avrupa Merkez Bankasının Euro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

