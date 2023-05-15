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Euro Bölgesinde sanayi üretimi martta sert düştü 

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 4,1 geriledi

Euro Bölgesinde sanayi üretimi martta sert düştü 
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 4,1, Mart 2022'ye göre de yüzde 1,4 düşüş kaydetti.

AB'de sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 geriledi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde martta sanayi üretiminin aylık yüzde 2,5 düşmesi yönündeydi. Son verilerde sanayi üretimindeki düşüş beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.

Martta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 26,3 ile İrlanda'da, yüzde 3,9 ile İsveç'te ve yüzde 3,1 ile Almanya'da tespit edildi.

Sanayi üretimi yıllık bazda en fazla yüzde 26,1 ile İrlanda'da, yüzde 16,6 ile Litvanya'da ve yüzde 12,6 ile Estonya'da geriledi.

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