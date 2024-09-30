Dünyanın en değerli 10 para birimi sıralaması

En değerli para biriminin listesinin her zaman biraz değişken olacağı unutulmamalıdır. Sonuçta, döviz kurları günlük olarak değişebilir ve ekonomik istikrar hiçbir yerde garanti edilmez. Bunu akılda tutarak, yayınlanma zamanında dünyanın en değerli para birimleri şunlardır:

1. Kuveyt Dinarı (3.28 USD)

En tepede Kuveyt'in ulusal para birimi olan Kuveyt Dinarı yer alıyor. Son beş yıldır Kuveyt Dinarı, üç ABD dolarının biraz üzerinde bir değere sahip. Bu istikrar ve yüksek değer, Kuveyt'in muazzam miktarda petrol ihraç eden küçük ve zengin bir ülke olmasıyla çok alakalı.