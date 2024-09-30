En değerli para birimi hangi ülkeye aittir? Dolardan daha değerli olan para birimleri hangileridir?
Dünya genelinde birçok para birimi vardır. Çoğu ülke kendi para birimini kullanırken, genelde dolar ve euro gibi para birimleri tercih edilir. Peki, en çok kullanılan para birimi en değerli anlamına gelir mi? İşte detaylar...
Global ekonomi her geçen gün daha da karmaşık bir hale geliyor. Çoğu insan yatırımını hangi para birimine yapma konusunda tereddüt yaşıyor. Ne kadar dünya genelinde dolar söz sahibi olsa da bazı para birimleri dolardan çok daha değerli. Gelin onlardan bazılarına birlikte bakalım.
Dünyanın en değerli 10 para birimi sıralaması
En değerli para biriminin listesinin her zaman biraz değişken olacağı unutulmamalıdır. Sonuçta, döviz kurları günlük olarak değişebilir ve ekonomik istikrar hiçbir yerde garanti edilmez. Bunu akılda tutarak, yayınlanma zamanında dünyanın en değerli para birimleri şunlardır:
1. Kuveyt Dinarı (3.28 USD)
En tepede Kuveyt'in ulusal para birimi olan Kuveyt Dinarı yer alıyor. Son beş yıldır Kuveyt Dinarı, üç ABD dolarının biraz üzerinde bir değere sahip. Bu istikrar ve yüksek değer, Kuveyt'in muazzam miktarda petrol ihraç eden küçük ve zengin bir ülke olmasıyla çok alakalı.
2. Bahreyn Dinarı (2,65 ABD Doları)
2 numaralı yuva başka bir zengin Körfez devletine aittir. Bu durumda, Kuveyt'te olduğu gibi, ham petrol büyük bir ihracat kalemidir; ancak Bahreyn ayrıca ham alüminyum ve tel gibi alüminyum ürünleri de ihraç eder. Bahreyn dinarı ABD dolarına sabitlenmiştir ve 1986'dan beri öyledir. 1 Bahreyn dinarı 2,65 ABD doları değerindedir.
3. Umman Riyali (2,60 ABD Doları)
Tek bir Umman riyali 2,60 ABD doları değerindedir. Dinar gibi, bu para birimi de belirli bir döviz kuruyla ABD dolarına sabitlenmiştir. Bir kez daha, Umman petrol bazlı bir ekonomiye sahip bir Körfez devletidir. Petrol ve gaz ihracatları, istikrarlı ve oldukça değerli bir para biriminin sağlanmasına yardımcı olur.
4. Ürdün Dinarı (1,41 ABD Doları)
Ürdün'ün resmi para birimi olan Ürdün dinarı 1,41 dolardır. 1950'den beri ABD dolarına sabitlenmiştir.
Listedeki önceki ülkelerin aksine, Ürdün petrol zengini değildir. Aslında, ekonomik büyümesi bir süredir etkileyici değil ve ülkenin çok fazla borcu var. Yine de, Ürdün'ün ihracatının kalsiyum fosfatlardan (endüstriyel kimya ve gübreler için kritik) mücevherlere kadar uzandığı çeşitlendirilmiş bir ekonomisi var.
5. İngiliz Sterlini (1,31 ABD Doları)
Son zamanlarda Londra'ya çay ve çörek yemediyseniz, İngiliz sterlini olarak da bilinen İngiliz sterlini, Birleşik Krallık'ın ulusal para birimidir. Şu anda, 1 pound almak için 1,31 ABD dolarına ihtiyacınız olacak; bu da İngiltere'nin büyük, çeşitlendirilmiş ekonomisinden kaynaklanıyor. Ayrıca, sterlinin USD'den yüksek kalmasına yardımcı olan düşük enflasyondan da faydalandılar.
6. Cebelitarık Poundu (1,31 ABD Doları)
Cebelitarık, İspanya'nın ucundaki bir adada bulunan Birleşik Krallık'ın küçük bir denizaşırı toprağıdır. Bir zamanlar önemli bir liman olan Cebelitarık poundu, sterline sabitlenerek Birleşik Krallık'a sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Bir Cebelitarık poundu 1,31 ABD doları değerindedir.
7. Cayman Adaları Doları (1,20 USD)
Cayman Adaları'nı muhtemelen bir tatil yeri veya zengin insanların paralarını sakladıkları bir yer olarak biliyorsunuzdur. Bu iki özellik de güçlü, istikrarlı bir ekonomiye ve buna uygun istikrarlı ve değerli bir para birimine yol açar. Cayman Adaları çoğunlukla vergiden muaftır ve bu durum, özellikle finansal hizmetler sektöründe yabancı yatırım çekmeye yardımcı olur. Bir Cayman Adaları doları 1,20 ABD doları değerindedir ve ABD dolarına sabitlenmiştir.
8. İsviçre Frangı (1,18 ABD Doları)
İsviçre frangı, nispeten yüksek değerli bir para birimine sahip küçük bir ülkenin başka bir örneğidir: 1 İsviçre frangı 1,18 ABD dolarına eşittir. Cayman Adaları doları örneğinde olduğu gibi, ihtiyatlı bir geleneğe sahip bir bankacılık sektörüne sahip olmak, İsviçre frangının dünya çapında en değerli ve istikrarlı para birimlerinden biri olmasına yardımcı olur. Dünyanın altın merkezi olarak da bilinir; uluslararası alanda çıkarılan altının büyük kısmı İsviçre'den geçerek rafine edilir ve külçe altına dönüştürülür. Ayrıca, İsviçre'nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan saatlerin üretiminde kullanılır.
9. Avro (1,1 ABD Doları)
Avrupa Birliği'nin resmi para birimi ve küresel olarak en çok işlem gören ikinci para birimi olan avro, hem değerli bir para birimi hem de döviz piyasalarında oldukça popüler bir para birimidir. Çeşitli Avrupa ulus devletlerinin ekonomik bir araya gelmesi olan Avrupa Birliği, buna uygun bir para birimiyle ekonomik bir güç merkezidir. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv para birimidir. Bir euro şu anda 1,1 ABD doları değerindedir. Euro ve ABD doları birlikte dünyanın başlıca döviz çiftlerinin en üstünde yer alır; yani birbirleriyle en sık işlem görenlerdir.
10. ABD Doları (1 USD)
Son olarak, iyi eski tanıdık ABD dolarına geliyoruz. Doların bu listede bu kadar aşağıda olduğunu görünce şaşırabilirsiniz; evet, ilk 10'da ama zar zor. Bunun nedenleri çoktur ve ABD ekonomisinin muazzam büyüklüğü ve karmaşıklığıyla ilgilidir. ABD doları aynı zamanda dünyanın en çok işlem gören para birimi ve dünyanın birincil rezerv para birimidir. Bu, diğer büyük ekonomilerin neredeyse tamamının ekonomilerini ve kendi para birimlerini istikrarlı ve rekabetçi tutmak için ABD doları satın aldığı anlamına gelir.
Kaynak: Howstuffworks