EuroBasket 2025'te Estonya, Çekya karşısında siftah yaptı!
Estonya, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A grubu üçüncü maçında Çekya'yı 89-75 mağlup etti.
Bu sonuçla Estonya, grupta ilk galibiyetini aldı. Çekya ise 3. yenilgisini yaşadı.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Geert Jacobs (Belçika)
Çekya: Sehnal 1, Bohacik 7, Krejci 10, Kriz 2, Zidek 14, Hruban 7, Kejval, Peterka 13, Krivanek 3, Balint 4, Svoboda 9, Kyzlink 5
Estonya: Kullamae 16, Joesaar 10, Konontsuk 10, Raieste 8, Tass 7, Drell 15, Rosenthal 2, Treier 10, Jurkatamm, Hermet 2, Riismaa 9
1. Periyot: 19-23
Devre: 36-54
3. Periyot: 54-77
Beş faulle çıkan: 35.29 Kriz (Çekya)