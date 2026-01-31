Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Euroleague'de 25. haftanın MVP'si Kostas Sloukas!

        Euroleague'de 25. haftanın MVP'si (en değerli oyuncusu) Yunan ekibi Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:40 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Euroleague'de haftanın MVP'si!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Euroleague'de 25. haftanın sona ermesinin ardından MVP'de belli oldu. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Fransa deplasmanında ASVEL'i 79-78'lik skorla mağlup ettiği maçta önemli performans sergileyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas, haftanın MVP'si seçildi. Sloukas, müsabakada 26 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynarken, 36 verimlilik puanı aldı.

        36 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurtulmuş: Türkiye diplomasisi İsrail hükümetinin korkulu rüyası olmaya başladı

        Kurtulmuş: Türkiye diplomasisi İsrail hükümetinin korkulu rüyası olmaya başladı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?