        Euroleague'de 28. hafta heyecanı - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de 28. hafta heyecanı

        Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarda birlikte başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:27 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:27
        Euroleague'de 28. hafta heyecanı!
        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Euroleague'de 28. hafta maçları yarın ve 13 Şubat Cuma günü oynanacak.

        Organizasyonda mücadele eden Anadolu Efes, yarın İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

        EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 8 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 19. sırada girdi. Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, çıktığı son 2 maçtan galip ayrıldı.

        Lider Fenerbahçe Beko ise 13 Şubat Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımına konuk olacak. Telekom Center'da oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak.

        Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, 19 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, organizasyondaki son 6 maçında akiplerini mağlup etmeyi başardı.

        Euroleague'de 28. haftanın programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)

        22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

        22.30 Valencia Basket (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

        13 Şubat Cuma:

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Hapoel IBI (İsrail)

        21.30 Monaco (Fransa)-Baskonia (İspanya)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

        22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        22.30 Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)

        Bakan Ersoy 12 bin yıllık tarihi avrupa'nın kalbine taşıdı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisinin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Berlin'de gerçekleştirildi.

