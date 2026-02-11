Euroleague'de 28. hafta heyecanı!

Bakan Ersoy 12 bin yıllık tarihi avrupa'nın kalbine taşıdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisinin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Berlin'de gerçekleştirildi.