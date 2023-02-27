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Euroleague'de ayın MVP'si Sasha Vezenkov!

THY Euroleague'de ayın en değerli oyuncusu, Olympiakos'un Bulgar yıldızı Sasha Vezenkov oldu

Euroleague'de ayın MVP'si Sasha Vezenkov!
AA

Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde ayın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında 24,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Vezenkov, bu ay 20.8 sayı ve 8.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Bu sezon 23,5 verimlilik puanı ortalaması bulunan Bulgar basketbolcu, 18.5 sayı ve 7.4 ribaunt ortalamasıyla bu alanlarda zirvenin sahibi konumunda.

Aynı zamanda kasım ayının da MVP'si olan Vezenkov, ödülünü Olympiacos'un ev sahipliği yapacağı ilk THY Avrupa Ligi karşılaşmasında alacak.

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