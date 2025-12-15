EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 16. hafta müsabakaları yarın ve 17 Aralık Çarşamba günü, 17. hafta karşılaşmaları ise 18 Aralık Perşembe ve 19 Aralık Cuma günü oynanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kazanan son şampiyon Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.45'te Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde ise 18 Aralık Perşembe günü TSİ 22.30'da İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına konuk olacak.

Organizasyonda çıktığı 14 maçın 9'unu kazanan ve 5'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, 4. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli takımın 14. haftada Olympiakos (Yunanistan) ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşma ertelendi.

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes ise çift maç haftasında yeni başantrenörü Pablo Laso yönetiminde kötü gidişe son vermeye çalışacak. Bu hafta ilk maçında 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00'de Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak lacivert-beyazlılar, 19 Aralık Cuma günü ise saat 20.30'da Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.