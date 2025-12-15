Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı!

        Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 5. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 16. hafta müsabakaları yarın ve 17 Aralık Çarşamba günü, 17. hafta karşılaşmaları ise 18 Aralık Perşembe ve 19 Aralık Cuma günü oynanacak.

        Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kazanan son şampiyon Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.45'te Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde ise 18 Aralık Perşembe günü TSİ 22.30'da İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına konuk olacak.

        Organizasyonda çıktığı 14 maçın 9'unu kazanan ve 5'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, 4. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli takımın 14. haftada Olympiakos (Yunanistan) ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşma ertelendi.

        REKLAM

        Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes ise çift maç haftasında yeni başantrenörü Pablo Laso yönetiminde kötü gidişe son vermeye çalışacak. Bu hafta ilk maçında 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00'de Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak lacivert-beyazlılar, 19 Aralık Cuma günü ise saat 20.30'da Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.

        Geride kalan 15 haftada 5 galibiyet ve 10 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 18. basamakta yer aldı.

        Avrupa Ligi'nde 16 ve 17. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        16. HAFTA

        Yarın:

        19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Maccabi Rapyd (İsrail)

        20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

        22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Valencia Basket (İspanya)

        22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

        23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)

        17 Aralık Çarşamba:

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes

        22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

        22.30 Partizan (Sırbistan)-Virtus Bologna (İtalya)

        22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)

        17. HAFTA

        18 Aralık Perşembe:

        22.05 Maccabi Rapyd-Valencia Basket

        22.15 Panathinaikos AKTOR-Hapoel IBI

        REKLAM

        22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko

        22.45 Real Madrid-Paris Basketbol

        19 Aralık Cuma:

        20.30 Anadolu Efes-Dubai Basketbol

        21.00 Zalgiris-Partizan

        21.30 Monaco-Bayern Münih

        22.15 Olympiakos-LDLC ASVEL

        22.30 Barcelona-Kosner Baskonia

        22.45 Kızılyıldız-Virtus Bologna

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme