Euroleague'de ilginç istatistik!

THY EuroLeague 2022-23 sezonu final maçında Real Madrid, Olympiacos'u 79-78 mağlup ederek tarihindeki 11. EuroLeague şampiyonluğunu kazandı. Normal sezonu lider bitiren Yunan temsilcisi Olympiacos turnuvayı ikinci tamamlayarak ilginç bir istatistiğe ortak oldu.
EuroLeague'de yeni formata geçilen 2016-17 sezonundan bu yana normal sezonu lider bitiren hiçbir takımın şampiyon olamaması dikkat çekti.
EuroLeague normal sezonunu lider bitirip şampiyon olamayan takımlar sırasıyla:
2017 - Real Madrid
2018 - CSKA Moskova
2019 - Fenerbahçe Beko
2021 - Barcelona
2022 - Barcelona
2023 - Olympiakos
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