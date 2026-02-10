EuroLeague Final Four biletleri satışa çıkıyor!

Pendik'te Ömerli Barajı'na akan derenin kırmızı renkli ve köpüklü olması çevrede yaşayanları endişelendirdi. Suyun, baraj çevresinde bulunan hayvan kesim tesisleri nedeniyle kırmızı renkte aktığı iddia edilirken, doğa yürüyüşü sırasında suyu gören Recep Sağlam, "Ürkütücü ve korkutucu bir manzara. Ne... Daha Fazla Göster

Pendik'te Ömerli Barajı'na akan derenin kırmızı renkli ve köpüklü olması çevrede yaşayanları endişelendirdi. Suyun, baraj çevresinde bulunan hayvan kesim tesisleri nedeniyle kırmızı renkte aktığı iddia edilirken, doğa yürüyüşü sırasında suyu gören Recep Sağlam, "Ürkütücü ve korkutucu bir manzara. Ne olduğunu bilmediğim kırmızı suyun dereye karıştığını ve 200 metre ilerideki baraja aktığını gördüm. Gördüğünüz köpükler de kanlı olduğunu tahmin ettiğimiz suyun köpükleri. İstanbul'da 16 milyon insanın içtiği suyu karşılayan Ömerli Barajı'na akan bir su. Rahatsız edici bir durum" dedi. (DHA) Daha Az Göster