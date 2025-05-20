EuroLeague’de Dörtlü Final heyecanı kapıda! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, nefes kesen çeyrek final serisinin ardından adını Final Four’a yazdırdı ve gözünü şampiyonluğa dikti. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Yunan devi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise aynı rakibine 75-67 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Panathinaikos karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri netleşti. İşte detaylar...