THY Euroleague'de gözler play offlara çevrildi. Son 8'e kalarak büyük bir başarıya imza atan temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri önümüzdeki hafta oynanacak son hafta maçlarıyla belli olacak...

İKİNCİ DEVRENİN EN İYİ İKİ TAKIMI: ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO

Euroleague'de bitime iki hafta kala Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, organizasyonun 2'nci devresinde yakaladıkları çıkışla dikkat çekti. İki temsilcimiz de ligin 2'nci yarısında oynadıkları 15 maçta 13 galibiyet alarak sadece 2 mağlubiyet yaşadı ve performansları ile bu alanda zirvede yer aldı.

EUROLEAGUE PLAY OFFLAR NE ZAMAN?

2020-21 EuroLeague Play-off (çeyrek final) turu Nisan 2021 tarihleri arasında oynanacaktır. 1., 2. ve (gerekirse) 5. maçlar 1. takımın, 3. ve (gerekirse) 4. maçlar 2. takımın ev sahipliğinde oynanacaktır. 3 galibiyete ulaşan takımlar Dörtlü Final'e yükselecektir

EUROLEAGUE PLAY OFF EŞLEŞMELERİ

Anadolu Efes - Real Madrid

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova

Barcelona - Zenit/Valencia (Henüz belli olmadı)

Bayern Münih - Olimipia Milano

EUROLEAGUE PUAN DURUMU