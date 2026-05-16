Europe Cup'ta takım sayısı 48'e çıktı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Europe Cup'taki (FIBA Avrupa Kupası) takım sayısının 48'e çıkarıldığını duyurdu.
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 17:15
FIBA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Basketbol Federasyonu Avrupa Yönetim Kurulunun İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te gerçekleştirilen toplantısında, FIBA Avrupa Kupası’nın 2026-27 sezonundan itibaren 48 takımla oynanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamaya göre yeni formatta normal sezon, altışar takımdan oluşan sekiz grupta oynanacak, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım ikinci tura yükselecek.
Ayrıca, Rusya ve Belarus takımlarının FIBA Avrupa organizasyonlarındaki statüsünün değişmediği vurgulandı.
