İlk olarak 1956 yılında İsviçre’nin Lugano şehrinde düzenlenen yarışmanın bu sene 67.si yapılacak. Geçtiğimiz sene Ukrayna-Rusya savaşından dolayı olaylı geçmişti ve Rusya’nın Eurovision’a katılımı engellenmişti. Eurovision 2022 finalinin kazananı ise 631 puan toplayarak ‘Stefania’ şarkısıyla Ukrayna olmuştu. Kurallara göre bu senenin ev sahipliğini Ukrayna yapacaktı. Ancak Avrupa Yayın Birliği (EBU) Eurovision 2023’ün finalinin yapılacağı ülke için değişkliğe gitti. Peki Eurovision 2023 ne zaman ve nerede yapılacak? İşte cevabı…