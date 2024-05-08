Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision nerede, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision canlı yayın bilgisi!

        Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision nerede, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Eurovision 2024 finali için geri sayım başladı. Dünyanın pek çok bölgesinden katılım gösteren yarışmacılar Eurovision Şarkı Yarışması için ülkelerini temsil edecek. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision finali, ilk yarı finali ve ikinci yarı final tarihleri belli oldu. Canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision nerede, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her yıl düzenlenen Eurovision 2024 yılı için final tarihi belli oldu. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında ilk yarı final İsveç'in Malmö kentindeki Arena'da düzenlendi. Peki Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision yeri, saati, canlı yayın bilgisi

        2

        EUROVİSİON 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Eurovision yarı final canlı yayını saat 21.00'de başlayacak. İkinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

        Eurovision 2024, ülkemizde YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

        3

        SERTAB ERENER SAHNE ALACAK!

        Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor.

        Sertab Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi "Everyway That I Can"i seslendirecek.

        4

        EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER

        Avustralya

        Electric Fields / One Milkali (One Blood)

        Avusturya

        Kaleen / We Will Rave

        Azerbaycan

        FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar

        Belçika

        Mustii / Before the Party's Over

        Hırvatistan

        Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

        Kıbrıs

        Silia Kapsis / Liar

        Çekya

        Aiko / Pedestal

        Danimarka

        SABA / SAND

        Estonya

        5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

        Finlandiya

        Windows95man / No Rules!

        Fransa

        Slimane / Mon amour

        Gürcistan

        Nutsa Buzaladze / Firefighter

        Almanya

        ISAAK / Always On The Run

        Yunanistan

        Marina Satti / ZARI

        İzlanda

        Hera Björk / Scared of Heights

        İrlanda

        Bambie Thug / Doomsday Blue

        İsrail

        Eden Golan / Hurricane

        İtalya

        Angelina Mango / La noia

        Letonya

        Dons / Hollow

        Litvanya

        Silvester Belt / Luktelk

        Lüksemburg

        TALI / Fighter

        Malta

        Sarah Bonnici / Loop

        Moldova

        Natalia Barbu / In The Middle

        Hollanda

        Joost Klein / Europapa

        Norveç

        Gåte / Ulveham

        Polonya

        LUNA / The Tower

        Portekiz

        iolanda / Grito

        San Marino

        MEGARA / 11:11

        Sırbistan

        TEYA DORA / RAMONDA

        Slovenya

        Raiven / Veronika

        İspanya

        Nebulossa / ZORRA

        İsveç

        Marcus & Martinus / Unforgettable

        İsviçre

        Nemo / The Code

        Ukrayna

        alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

        Birleşik Krallık

        Olly Alexander / Dizzy

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İstanbul'da 7 dakikada tsunami uyarısı!
        İstanbul'da 7 dakikada tsunami uyarısı!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"