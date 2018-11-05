EUS ve DUS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarını öğrenebilecek.

2018-DUS Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "23-30 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan 2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.

DUS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2018-EUS Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; " 23-30 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan 2018-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.

EUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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