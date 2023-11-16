Ev hanımlarına emeklilik hakkı gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Ev hanımlarına emeklilik yasası çıkacak mı? AK Parti'nin seçim beyannamesinde de yer alan yasa planlaması sonrası bu sorunun cevabı araştırılıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. İşte ev hanımlarına emeklilikle ilgili merak edilenler...
Ev hanımlarına emeklilik hakkı gelecek mi? AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik hakkı projesi, seçimin ardından başta ev hanımları olmak üzere kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, ev hanımlarına emeklilik yasası çıkacak mı? İşte detaylar...
SEÇİM BEYANNAMESİNDE EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VADDİ
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti'nin, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine ilişkin "Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer almıştı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 5 YIL İÇERİSİNDE!
Ev hanımlarına emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan şu açıklama geldi:
İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek.