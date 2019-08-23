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HaberlerSağlık

Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

AA

Norveç'te yürütülen bir araştırma günde bir saat hafif ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmada günde 9,5 saat hareketsiz kalmanın ölüm riskini iki kat artırdığı ifade edildi

Ev işi

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Spor Bilimleri Akademisinden araştırmacılar tarafından 40 yaş üstü 36 bin yetişkinin hareketlilik dereceleri, üzerlerine taktıkları bir cihazla takip edildi.

AA'nın haberine göre; Prof. Ulf Ekelund'un yürüttüğü 6 yıllık araştırmada katılımcılardan bazıları beş dakikalık "evi süpürmek" gibi orta düzeyde ev işleri bazıları da 60 dakikalık "bulaşık yıkamak" gibi hafif ev işleri yaptı.

Çalışma sonucunda 40 yaş ve üstü kişilerde ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceği belirlendi.

Öte yandan araştırmada günde 9,5 saat hareketsiz kalmanın ölüm riskini iki kat artırdığını ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları "British Medical Journal"da yayımlandı.

 

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