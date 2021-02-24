Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamİlişkilerEv işlerini eşinden bekleyen erkeklere üzücü haber... Tazminat sebebi! - Haberler
ABONE OL

Ev işlerine yardım etmeyen koca tazminata mahkum edildi

Çin'in başkenti Pekin'de görülen boşanma davasında çocuk bakımı ve ev işlerinde karısına yardımcı olmayan bir kişi tazminata mahkum edildi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları mahkemenin açıkladığı tazminat miktarını düşük bulurken, bazıları da erkeklerin daha fazla ev işi yapması gerektiğine dikkati çekti

Ev işlerini eşinden bekleyen erkeklere üzücü haber... Tazminat sebebi! - Haberler
AA

Çin'in başkenti Pekin'de görülen boşanma davasında, 5 yıl süren evlilikte ev işleri ve çocuk bakımında karısına yardımcı olmayan kişinin 7 bin 739 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

AA'nın BBC'nin mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, Chen soyadlı erkek, 5 yıllık evliliğin ardından geçen yıl eşine boşanma davası açtı.

Başlarda boşanmaya istekli olmayan Wang soyadlı kadın, daha sonra eşinin ev işlerine yardımcı olmadığı ve oğullarının bakımında sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle tazminat talep etti.

Pekin'deki Fangşan Bölge Mahkemesinde görülen boşanma davasında, erkeğin eşine, yaptığı ev işleri için bir sefere mahsus 50 bin yuan (7 bin 739 dolar) tazminat ödemesine karar verildi.

Ayrıca karara göre, adam eşine aylık 2 bin yuan (yaklaşık 310 dolar) nafaka ödeyecek.

Duruşma hakimi, yaptığı basın açıklamasında, müşterek mülkiyetlerin, maddi mülk olarak görüldüğünü ancak ev işlerinin manevi mülkiyet değerinde olduğunu söyledi.

KONU SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları mahkemenin açıkladığı tazminat miktarını düşük bulurken, bazıları da erkeklerin daha fazla ev işi yapması gerektiğine dikkati çekti.

Bu arada, sosyal medyada kadınlara evlenirken kariyer hayatlarını bitirmemeleri çağrısı yapanlar da oldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ölüme bile yol açan balon balığını paraya çevirdiler! - Haberler
YAŞAMÖlüme bile yol açan balon balığını paraya çevirdiler!
Kar, buz ve sis bulutu, Yıldız Göleti'ne estetik kattı
YAŞAMKar, buz ve sis bulutu görsel şölen sunuyor
Çift başlı oğlak, yaşama tutunamadı
YAŞAMÇift başlı, 4 gözlü dünyaya geldi!
Balıkçıların ağlarına takıldı... - Haberler
YAŞAMBalıkçıların ağlarına takıldı...
Adana’nın gizli cenneti: Nergis Adası
YAŞAMAdana’nın gizli cenneti
Kütahya’da nesli tehlikede olan su samuruna rastlandı
YAŞAMKütahya’da rastlandı... Nesli tehlikede!
TARAKDİŞ| Son dakika: Doğa harikaları sahile akın etti
YAŞAMTürkiye'de nadir görülüyor... Sahile akın ettiler
Süper Loto sonuçları 23 Şubat 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları
Danimarkalı öğretmen Eldina Jaganjac cımbızı hayatından çıkardı
YAŞAM"Umurumda değilsiniz" dedi! Cımbızı hayatından ...
22-28 Şubat haftalık burç yorumları ve Dolunay'ın etkileri - Haberler
YAŞAMBaşak burcundaki Dolunay'da düzen geliyor!