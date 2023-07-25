Eva Mendes'ten Türkan Şoray'a övgü: O bir ikon!

Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı 1970 yapımı 'Arım, Balım, Peteğim" filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi.

Eva Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.

4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı büyük ilgi gördü ve haber hazırlanana kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından görüldü.