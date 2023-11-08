Evan Ellingson hayatını kaybetti

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"DÜŞÜNCELİ BİR İNSANDI"



Ünlü oyuncunun eski rol arkadaşı Abigail Breslin de, "Evan Ellingson, nazik, komik ve son derece yetenekli bir insandı. 'My Sisters Keeper' adlı filmde benim ağabeyimi oynamıştı. Evan gerçekten düşünceli bir insandı ve en iyi performansı sergilemeyi çok önemsiyordu. Bence bunu da başardı. 'MSK'daki bazı sahneleri hâlâ tüylerimi ürpertiyor" diyerek, üzüntüsünü belirtti.



Fotoğraflar: Mega Agency, Avalon