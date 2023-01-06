Evans'tan Ciner Medya Grubu'na ziyaret

Çin'in ve dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Ciner Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Evans, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Grup yöneticilerinin katıldığı sohbette Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımları anlattı.
Evans perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etmiş, ziyarete Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin de katılmıştı. Evans ve Çetin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile de bir araya geldi.
Evans, bu sabah da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.
2018'DE TRENDYOL'U BÜNYESİNE KATMIŞTI
Alibaba, 2018 yılında 728 milyon dolarlık yatırımla Trendyol’un yaklaşık yüzde 75’ini bünyesine katmıştı. Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan sermaye artırımlarının ardından 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 350 milyon dolarlık sermaye artımı ile şirketteki payını yüzde 86,5’e kadar çıkarmıştı.
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