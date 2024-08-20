Evcil dostunuzu yeni misafire hazırlayın... Kedi ve köpek aynı evde yaşamaya nasıl alıştırılır?
Evinde bir kedisi ya da köpeği olanların akıllarından en az bir kez "Bir köpek alsam kedim nasıl alışır" ya da "Köpeğim bir kediyle yaşamayı becerebilir mi" diye bir cümle geçmiştir. Kedi ve köpek birbirine düşman hayvanlar değildir. Doğru yetiştirilirse pekala beraber yaşayabilirler... Nasıl mı? Gelin bakalım!
Kedi ve köpek sahipleri için evcil dostlarının mutlu ve güvende olması çok önemli. Çoğu zaman kedi ve köpeğin birlikte yaşaması mümkün değilmiş gibi düşünülüyor ama beraber yaşayan bir sürü kedi ve köpek var. Tabii bunun için dikkat edilmesi gereken bir sürü detay, uygulanması gereken bir sürü yöntem var...
KÖPEKLİ EVE KEDİ ALMAK
Evinizde bir köpeğiniz varken bir de kedi sahiplenmek istiyorsanız muhtemelen kedisi olan birinin köpek sahiplenmesinen daha kolay olacaktır. Çünkü köpekler kedilere nazaran daha dost canlısıdır ve eve gelen kediyi kabullenmesi daha kolay olur. Tabii burada sahipleneceğiniz kedinin sakin huylu ve köpeklerle kötü anılar yaşamamış bir kedi olması da önemli.
İKİ HAYVANIN DA KARAKTER ÖZELLİKLERİ ÖNEMLİ
Evinizdeki dostunuzla yeni gelecek dostunuzun birbiriyle uyumlu karakterlerde olması gerekir. Bu ne demek? Şu demek: Eğer çok sakin ya da yer yer korkak bir köpeğiniz varsa eve gelen kediden pek hoşlanmayabilir. Kedinin her hareketi, koşuşuturması ve oyun isteği çekingen köpeğinizi strese sokacaktır.
Eğer yaşlı, sakin ya da çekingen bir köpeğiniz varsa onun gibi sakin bir kedi seçmelisiniz. Eğer köpek dostunuz oyuncu ve hareketliyse o zaman da kediniz hareketli bir kedi olmalı ki bu sefer de köpeğin her hareketinden sakin kediniz ürkmesin.
YAVRU KÖPEK VE YAVRU KEDİYLE İŞİNİZ DAHA KOLAY
Beraber yaşamaya alıştırmak istediğiniz köpek ve kediyi ikisi de yavruyken alırsanız muhtemelen hiç uğraşmadan ve hiç sorun yaşamadan bu işi çözmüş olursunuz. İkisi de yavruyken birbirlerinden hiç rahatsız olmadan kolaylıkla beraber yaşamayı kabullenirler.
YETİŞKİN KÖPEK YAVRU KEDİ DENKLEMİ
Eğer olgun ve yaşlı bir köpeğiniz varsa yavru bir kedi seçmeniz yine işleri kolaylaştırır. Yetişkin kedilerin köpekten korkma ve stres yaşama ihtimali sizin gözetiminizde eve girecek 3-5 aylık bir bebek kedinin köepkten korkma ihtimalinden daha yüksektir.
ÖN HAZIRLIK EVRESİ
Diyelim ki kediyi almaya karar verdiniz. Önce kedinin kokusunun sindiği bir eşyayı eve getirmeli, köpeğinizin yatağına ve evin her köşesine belli süreler bırakmalısınız ki köpeğiniz yeni arkadaşının kokusunu öğrensin.
Aynı şekilde evdeki dosutnuzun bir eşyasını da eve gelecek yeni dostunuza koklatmalısınız. Unutmayın kedi ve köpeklerde koku her şeydir.
İKİSİNİN DE AYRI AYRI YERLERİ OLMALI
Biliyoruz, minik dostlarınızın birbirini çok sevmesini, beraber yemek yemesini ve beraber uyumalarını çok istiyorsunuz ama en azından ilk etapta ikisinin de kendini güvende hissetmesi için kedinin yatağını ve mama kabını köpeğin yatağından ve mama kabından ayırmalısınız. Ayrıca kedinizin tuvaleti de kesinlikle köpeğinizin ulaşamayacağı bir yerde olmalı. Köpeklerin dışkı karıştırmaya düşkün olduğunu unutmayın.
İLK KARŞILAŞMA
Dostlarınızın ikisinin de ilk karşılaşmada birbirine aniden zarar versin istemeyiz. İlk karşılaşmadan önce ikisinin de tırnaklarını kesmelisiniz. Kedinizi kedi kutusunda getirmeli, köpeğinizin de tasmasını giydirmelisiniz. Dostlarınız birbirini önce görmeli sonra kademeli kademeli yakınlaşmalı.
Bu karşılaşma anında yabancılar olmamalı. Kedi de köpeğe sizin güveninizle yaklaşmalı, köpek de kediye sizin sahip çıktığınızı görmeli. Eğer saldırgan tavırlar sergilenmiyorsa birbirlerine yaklaşmalarına müsaade etmeli ancak aradan çekilmemelisiniz.
Kediniz ya da köpeğiniz ilk karşılaşmada korkup kaçtıysa onları bir araya getirmek için zorlamamalısınız ve dostlarınıza evin içinde birbirlerinin varlıklarını kabul etmeleri için zaman tanımalısınız. Birbirlerine tamamen alıştıklarından emin olana kadar siz evde olmadığınızda farklı odalarda kalmalı, başbaşa olmamalılar.
Kedinizi köpeğiniz sizi izlerken, köpeğinizi de kediniz sizi izlerken bol bol sevmeli ve yakınlık göstermelisiniz. Bu ikisi için güven oluşturmaya yardım eder. Ayrıca köpeğiniz kedinize nazik ve oyuncu yaklaştıysa onu ödüllendirmeyi de ihmal etmeyin.
Kediler bir süre izlemeyi tercih edebilir. Bu izleme sürecinde köpeğinizin onu ürkütmesine engel olarak ama ikisi arasında oluşacak bir iletişimi de kesmememeye gayret ederek ikisini de göz hapsinde tutmalısınız.
Tüm bu süreçte ikisine de eşit ölçüde sevgi ve yakınlık göstermeye, birini diğerinden üstün tutmamaya dikkat etmelisiniz. Eğer saldırgan hamlelerde bulunmuyorlarsa, birbirlerini izliyor ama gerginlik yaratmıyorlarsa biraz zamanlar mutlu sona ulaşacaksınız.