Evcil dostunuzu yeni misafire hazırlayın... Kedi ve köpek aynı evde yaşamaya nasıl alıştırılır?

Kedi ve köpek sahipleri için evcil dostlarının mutlu ve güvende olması çok önemli. Çoğu zaman kedi ve köpeğin birlikte yaşaması mümkün değilmiş gibi düşünülüyor ama beraber yaşayan bir sürü kedi ve köpek var. Tabii bunun için dikkat edilmesi gereken bir sürü detay, uygulanması gereken bir sürü yöntem var...