Devlet, evde bakım aylığı bağlanmak için ilk olarak iki duruma bakar. Birincisi hastanın sağlık durumu içincisi de hane halkı kişi başı geliri... Kısaca evde bakım maaşı almak için Devlet Hastanelerinin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir. Ayrıca hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Peki, evde bakım maaşına nasıl başvurulur? 2018 evde bakım aylığı ne kadar oldu? Bu ay hangi illerde maaşlar yattı?

EVDE BAKIM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bir hastanın bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşını almak için; alınan sağlık raporu ile hastanın ne kadar bakıma muhtaç olduğu değerlendiriliyor. Evde bakım parası almak için gerekli şartları sıralamak gerekirse;

- Gelir durumu: Ailenin gelir kriterine uygun olması demek hane halkının kişi başı gelirinin asgari ücretin 2/3 ünü geçmemesi demektir. Yani bu orana göre belirtilen miktar 967.27 TL'dir

- Sağlık raporu: Hastanın ağır engelli olduğuna dair İl Sağlık Müdürlüğü'na bağlı Sağlık Kurulu bulunan bir hastaneden sağlık raporunun olması gerekiyor.

- Muhtaçlık durumu: Engellilik oranına göre hastanın muhtaçlık durumu değerlendiriliyor

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşında ise kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967.27 TL'dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 179TL

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalra ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu)

AĞUSTOS 2018 EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER

1- Tokat 2- Hatay 3- Giresun 4- Antalya 5- Aksaray 6- Çanakkale 7- Adıyaman 8- Diyarbakır 9- Afyonkarahisar 10- Malatya 11- Konya 12- Bursa 13- Samsun 14- Zonguldak 15- İstanbul 16- Ankara 17- Osmaniye 18- Mersin 19- Muğla 20- Gaziantep 21- Tekirdağ

22- Şanlıurfa 23- Kırklareli 24- Bilecik 25- Manisa 26- Uşak 27- Denizli 28- İzmir 29- Balıkesir

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ