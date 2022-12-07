Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenmektedir. Temmuz ayında evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 liraya yükselmiştilmişti. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Evde bakım maaşına yüzde kaç zam gelecek?" İşte merak edilen soruların yanıtı...