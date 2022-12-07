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Evde bakım maaşı ne kadar olacak 2023?

Ocak ayına kısa bir süre kalırken, evde bakım maaşı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşların bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşları, yeni yıl ile birlikte zamlanacak. İşte 2023 evde bakım maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar...

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  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Evde bakım maaşına yüzde kaç zam gelir?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenmektedir. Temmuz ayında evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 liraya yükselmiştilmişti. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Evde bakım maaşına yüzde kaç zam gelecek?" İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Evde bakım maaşına yüzde kaç zam gelir?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Aralık ayı ödemelerinin de 15 Aralık'ta başlaması bekleniyor.

     
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Evde bakım maaşına yüzde kaç zam gelir?

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

     
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Evde bakım maaşına yüzde kaç zam gelir?

    Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Evde bakım maaşına yüzde kaç zam gelir?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli olacak. Temmuzda evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükselmişti.

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