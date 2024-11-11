Kasım ayı itibarıyla evde bakım maaşlarının hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine belirli miktarda yapılan bu destek ödemesinin tutarı ve Kasım 2024 için hangi illerde yatırıldığına dair güncel liste haberimizde sunulmuştur. İşte Kasım 2024 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...