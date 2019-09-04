Evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı eylül ayında ödenmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı, il il hesaplara yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? 2019 evde bakım maaşı ne kadar? Maaş alanlar sorgulama işlemini nasıl yapıyor? İşte evde bakım maaşına dair detaylar...

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 4 EYLÜL

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Şimdilik Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay, Bolu Sakarya, Adıyaman, ve Kırşehir'den evde bakım maaşlarının yatırıldığına dair haberler geliyor. Evde bakım maaşları yatırılan illerle ilgili bilgiler geldikçe detaylar haberlerimizde olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

TEMMUZ AYINDA 1.384 TL'YE YÜKSELDİ

Evde bakım maaşı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira iken, bu tutar Temmuz ayından itibaren bin 384 liraya yükselmiş, bu kapsamda 2018 yılında 513 bin engelli için yaklaşık 6.6 milyar lira kaynak aktarılmıştı.

2019 yılı Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.